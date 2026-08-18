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Villas en venta en Phthiotis Regional Unit, Grecia

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
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8 propiedades total found
Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$1,77M
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta villa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$531,319
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 493 m²
Se vende villa de 3 plantas de 493 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$1,36M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Livanates, Grecia
Villa
Livanates, Grecia
Dormitorios 9
Área 525 m²
Venta villa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en el centro de Grecia. El sótano consta de…
$1,13M
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$448,669
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 580 m²
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$649,390
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TekceTekce
Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$920,953
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Phthiotis Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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