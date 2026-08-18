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Adosados en Venta en Phthiotis Regional Unit, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Se vende casita de 90 metros cuadrados en el centro de Grecia. La casita tiene 4 niveles. La…
$212,528
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Phthiotis Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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