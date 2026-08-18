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Casas de campo en venta en Phthiotis Regional Unit, Grecia

;
Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Casa de campo Borrar
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8 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 1 plantas de 160 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormi…
$755,654
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Casa de campo 4 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$413,248
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Casa de campo 12 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 12
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$1,77M
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa de campo en Loutra Ypatis, Grecia
Casa de campo
Loutra Ypatis, Grecia
Área 365 m²
Venta casa de 0 plantas de 365 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. L…
$422,694
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Casa de campo 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$549,030
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531,319
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 3 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 1 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. La casa consta de 3 dormitorios…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta Casa de 4 plantas de 180 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531,319
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Parámetros de las propiedades en Phthiotis Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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