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Propiedades residenciales en venta en Phthiotis Regional Unit, Grecia

;
Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
18 propiedades total found
Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$1,77M
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Casa de campo 4 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 1 plantas de 160 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormi…
$755,654
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta villa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$413,248
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 493 m²
Se vende villa de 3 plantas de 493 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$1,36M
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Casa de campo 12 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 12
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$1,77M
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TekceTekce
Casa de campo en Loutra Ypatis, Grecia
Casa de campo
Loutra Ypatis, Grecia
Área 365 m²
Venta casa de 0 plantas de 365 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. L…
$422,694
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Villa en Livanates, Grecia
Villa
Livanates, Grecia
Dormitorios 9
Área 525 m²
Venta villa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en el centro de Grecia. El sótano consta de…
$1,13M
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$448,669
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 580 m²
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$649,390
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Casa de campo 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$549,030
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531,319
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$920,953
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Se vende casita de 90 metros cuadrados en el centro de Grecia. La casita tiene 4 niveles. La…
$212,528
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Casa de campo 3 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 1 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. La casa consta de 3 dormitorios…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta Casa de 4 plantas de 180 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Lokroi Municipality, Grecia
Casa 5 habitaciones
Lokroi Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Área 395 m²
Una casa de campo en un lugar ideal para vacaciones familiares. Muy cerca de Atenas, así com…
$297,727
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Tipos de propiedades en Phthiotis Regional Unit

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Phthiotis Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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