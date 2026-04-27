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Casas de campo en venta en Pella, Grecia

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Casa de campo 2 habitaciones en Pella, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pella, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de 2 do…
$100,360
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Casa de campo en Pella, Grecia
Casa de campo
Pella, Grecia
Área 295 m²
Venta una casa de campo de 295 metros cuadrados en la ciudad de Yannitsa en la región de Mac…
$436,862
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