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Villas del mar en venta en Pella Regional Unit, Grecia

Edessa Municipality
7
Pella Municipality
3
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4 propiedades total found
Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Venta villa de 4 plantas de 500 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,30M
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Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 4
Área 285 m²
Venta villa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$507,705
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Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de 4 dorm…
$2,54M
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Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 6
Área 240 m²
Venta villa de 4 plantas de 240 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$625,776
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Parámetros de las propiedades en Pella Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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