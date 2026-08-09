Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Pella Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Pella Regional Unit, Grecia

;
Edessa Municipality
4
Villa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Villa en Aravissos, Grecia
Villa
Aravissos, Grecia
Dormitorios 4
Área 500 m²
En venta 2-almacén villa de 500 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja cons…
$649,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 4
Área 285 m²
Venta villa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$507,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 5
Área 433 m²
Venta villa de 3 plantas de 433 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$609,544
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Venta villa de 4 plantas de 500 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Mesimeri, Grecia
Villa
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 4
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pella Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir