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Adosados en Venta en Pella Regional Unit, Grecia

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Edessa Municipality
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3 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Arnissa, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Arnissa, Grecia
Dormitorios 2
Área 81 m²
Se vende casita de 81 metros cuadrados en Pella .La casita tiene niveles 2. El sótano semi -…
$135,781
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 4
Área 137 m²
Venta de maisonette de 137 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$177,106
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Arnissa, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Arnissa, Grecia
Dormitorios 2
Área 107 m²
Venta de maisonette de 107 metros cuadrados en el norte de Grecia. La maisonette tiene 2 niv…
$236,142
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Parámetros de las propiedades en Pella Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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