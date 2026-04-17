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Casas de campo del mar en venta en Pella Regional Unit, Grecia

Edessa Municipality
14
Pella Municipality
3
Casa de campo Borrar
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3 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de salón…
$401,441
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Casa de campo 1 habitacion en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 1 plantas de 50 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta …
$206,624
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Casa de campo 5 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 5
Área 285 m²
Venta casa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Pella Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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