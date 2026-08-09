Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Pella Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Pella Regional Unit, Grecia

;
Edessa Municipality
13
Pella Municipality
3
Casa de campo Borrar
Eliminar
17 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta casa de 1 plantas de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$283,370
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de salón…
$401,441
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 1 habitacion en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 1 plantas de 50 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta …
$206,624
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Casa de campo 1 habitacion en Aravissos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Aravissos, Grecia
Dormitorios 1
Área 78 m²
Venta Casa de 1 planta de 78 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de un do…
$118,071
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Se vende casa de 3 plantas de 170 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$271,563
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Arnissa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Arnissa, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Pella. Planta baja consta de un dormitori…
$271,563
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$236,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Pella, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pella, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en el norte de Grecia. La casa consta de 2 do…
$100,360
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Orma, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Orma, Grecia
Dormitorios 2
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Loutraki. Planta baja consta de salón con…
$188,913
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 5
Área 285 m²
Venta casa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Mesimeri, Grecia
Casa de campo
Mesimeri, Grecia
Área 175 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 175 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónic…
$172,970
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 4
Área 185 m²
En venta 3 - casa de 185 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta baja const…
$454,573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$460,476
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$265,659
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 5
Área 410 m²
Venta casa de 2 plantas de 410 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Mesimeri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mesimeri, Grecia
Dormitorios 5
Área 369 m²
Venta casa de 2 plantas de 369 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$507,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Pella, Grecia
Casa de campo
Pella, Grecia
Área 295 m²
Venta una casa de campo de 295 metros cuadrados en la ciudad de Yannitsa en la región de Mac…
$436,862
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Pella Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir