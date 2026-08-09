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Hoteles en venta en Pella Regional Unit, Grecia

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Hotel 2 500 m² en Arnissa, Grecia
Hotel 2 500 m²
Arnissa, Grecia
Área 2 500 m²
Venta hotel de 2500 metros cuadrados en Pella. El hotel tiene un nivel. Una magnífica vista…
$2,36M
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Agencia
Grekodom Development
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