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Adosados en Venta en Patras, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$224,335
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Patras, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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