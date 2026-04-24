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Casas de campo en venta en Patras, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 4
Área 360 m²
Venta casa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$472,283
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