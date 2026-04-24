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Hoteles en venta en Patras, Grecia

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Hotel 800 m² en Municipality of Patras, Grecia
Hotel 800 m²
Municipality of Patras, Grecia
Área 800 m²
Un hotel de 2 estrellas, de 800 m2, situado en un lugar central de Patras, está en venta. Di…
$1,65M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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