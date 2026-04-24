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Apartamentos en venta en Patras, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Patras, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
En venta Apartamento de 50 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El apartamento está …
$82,650
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Grekodom Development
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