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Casas con Terraza en Venta en Paros Regional Unit, Grecia

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Paros Municipality
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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 5 000 m²
Residencia Paros 170 metros cuadrados – 5.000 metros cuadrados – 3 dormitorios, piscina priv…
$254,876
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