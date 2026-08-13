Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Parikia
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Parikia, Grecia

;
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Parikia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Parikia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Paros, Islas del Egeo, Grecia
$353,697
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir