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Casas de campo en venta en Paramythia, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Paramythia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Paramythia, Grecia
Dormitorios 4
Área 80 m²
En venta casa antigua 2-calle de 80 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de un d…
$103,902
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Agencia
Grekodom Development
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