Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Paralia
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Paralia, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Paralia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paralia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 4
En venta: impresionante villa frente al mar en el norte de Grecia, situada en la hermosa zon…
$641,147
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir