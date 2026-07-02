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Casas de campo en la montaña en venta en Panorama, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$100,360
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Casa de campo 1 habitacion en Thermi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta casa de 1 planta de 60 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de un dor…
$354,213
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Parámetros de las propiedades en Panorama, Grecia

con Vistas al mar
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