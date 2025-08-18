Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Palene
  4. Residencial
  5. Casa grande
  6. Vistas al mar

Mansiones del mar en venta en Unidad Municipal de Palene, Grecia

1 propiedad total found
Casa grande 6 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Casa grande 6 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Imagina una maravillosa villa de 350 metros cuadrados, muy cerca de la hermosa Hanioti. Esta…
$3,50M
