Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Paliani Municipal Unit
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Paliani Municipal Unit, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Heraklion, Grecia
Habitaciones 1
Área 49 m²
Número de plantas 1
Encantadora finca tradicional con casa de piedra – 6,945.40m2 Parcela en CretaUna oportunida…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/1
Para la venta de viviendas dilapidadas, casa de campo de 0 plantas con una superficie de 49 …
$326,268
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Paliani Municipal Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir