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Villas en la montaña en venta en Paiania, Grecia

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Villa en Paiania, Grecia
Villa
Paiania, Grecia
Área 700 m²
------ Introducción: Descubre el lujo final en un ambiente sereno de belleza natural. Esta i…
$1,18M
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Villa en Paiania, Grecia
Villa
Paiania, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,01M
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