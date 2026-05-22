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Villas del mar en venta en Ormylia, Grecia

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Villa en Ormylia, Grecia
Villa
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano c…
$2,13M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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