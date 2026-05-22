Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Ormylia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Ormylia, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles. …
$200,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta en construcción maisonette de 95 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2…
$324,695
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir