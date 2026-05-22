Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Ormylia
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Ormylia, Grecia

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 150 m² en Ormylia, Grecia
Hotel 150 m²
Ormylia, Grecia
Dormitorios 6
Área 150 m²
Venta hotel de 150 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene 3 niveles. Plant…
$625,776
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir