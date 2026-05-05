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Hoteles en venta en Oraiokastro Municipal Unit, Grecia

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Hotel 4 390 m² en Oreokastro Municipality, Grecia
Hotel 4 390 m²
Oreokastro Municipality, Grecia
Área 4 390 m²
Hotel de 3 estrellas en operación con 109 habitaciones, situado en una parcela de 38.510 met…
$2,60M
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Agencia
Grekodom Development
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