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Villas del mar en venta en North Aegean, Grecia

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2 propiedades total found
Villa en North Aegean, Grecia
Villa
North Aegean, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de sala …
$1,77M
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Villa en North Aegean, Grecia
Villa
North Aegean, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
Venta en construcción villa de 2 plantas de 114 metros cuadrados en la isla de Thassos. Semi…
$513,608
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Parámetros de las propiedades en North Aegean, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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