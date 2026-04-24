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Casas de campo del mar en venta en North Aegean, Grecia

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Casa de campo 6 habitaciones en North Aegean, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
North Aegean, Grecia
Dormitorios 6
Área 330 m²
Venta casa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un almacén. …
$885,531
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Agencia
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