  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nikiti
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Nikiti, Grecia

1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Descubra nuestra nueva villa de lujo en venta en Nikiti, Halkidiki, un destino excepcional p…
Precio en demanda
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
