Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nikiti
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Nikiti, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 8 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso -2/2
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Chalkidiki. Basement consists of 2 bedrooms, liv…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/1
Lujo 300 metros cuadrados. Villa en Sithonia – Comfort, Elegance & Stunning Vistas Ubicado …
$1,52M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir