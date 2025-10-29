Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nikiti
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Nikiti, Grecia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
For sale: a two-level maisonette of 100 sq.m located in Nikiti, Sithonia, Halkidiki. The pro…
$314,704
