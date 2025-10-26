Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nikiti
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Nikiti, Grecia

villas
31
casas de campo
18
adosados
59
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
En venta casa independiente amueblada de dos niveles, con una superficie total de 100 m², id…
$249,942
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir