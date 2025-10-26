Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Nikiti, Grecia

1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 300 m² en Sithonia – comodidad, elegancia y vistas impresionantes. Se vend…
$1,46M
Dejar una solicitud
