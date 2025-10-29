Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nikiti
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Piscina

Dúplex con piscina en venta en Nikiti, Grecia

Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
A two-level apartment of 90 sq.m is for sale, located on the 1st and 2nd floors of a residen…
$308,876
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir