  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nikiti
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Jardín

Casas de campo con Jardín en venta en Nikiti, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 8 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Se vende una casa de tres plantas con una superficie total de 200 m² en la pintoresca peníns…
$1,73M
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
