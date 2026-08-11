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Propiedades residenciales en venta en Nikisiani, Grecia

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2 propiedades total found
Casa 1 habitación en Nikisiani, Grecia
Casa 1 habitación
Nikisiani, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Pangeo, Nikisian Cold Water: Parcialmente renovado Casa 180 metros cuadrados en parcela 125.…
$71,504
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Casa en Nikisiani, Grecia
Casa
Nikisiani, Grecia
Área 126 m²
Pangeo, Nikisiani: Venta Casa de piedra y ladrillo 126 metros cuadrados en 2 niveles con par…
$47,319
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