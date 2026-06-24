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Casas con garaje en Venta en Neos Marmaras, Grecia

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6 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 2 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso -1/-1
Presentando esta exquisita casa unifamiliar situada en la pintoresca región de Halkidiki, Gr…
$191,642
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 5 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Escapar a una impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia con increíbles vistas abie…
$1,39M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 5 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 660 m²
Bienvenido a esta hermosa casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Con su lujosa sens…
$1,60M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 4 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso -2/-2
Presentando una encantadora casa unifamiliar en buen estado con increíbles vistas al mar, a …
$1,28M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 5 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Presentando una impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Sithonia, actualmente en constr…
$476,202
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Halkidiki Properties
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Villa 6 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 6 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 378 m²
Piso -2/-2
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en e…
$871,101
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TekceTekce
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