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Apartamentos con garaje en venta en Neos Marmaras, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/3
Disfrute de un lujoso apartamento reformado en Halkidiki, Grecia con increíbles vistas al ma…
$342,633
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Agencia
Halkidiki Properties
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