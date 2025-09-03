Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Neoi Epivates
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Neoi Epivates, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Villa 7 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 480 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$1,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir