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Villas en la montaña en venta en Neoi Epivates, Grecia

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Villa en Neoi Epivates, Grecia
Villa
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 930 m²
Venta villa de 3 plantas de 930 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$4,01M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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