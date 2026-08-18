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Apartamentos de varios niveles en venta en Neoi Epivates, Grecia

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1/3
Maisonette actualmente en construcción, situada en la zona deseable de Thermaikos, Peraia. E…
$325,467
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Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
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