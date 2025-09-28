Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Neo Rysio, Grecia

4 propiedades total found
Villa 14 habitaciones en Neo Rysio, Grecia
Villa 14 habitaciones
Neo Rysio, Grecia
Habitaciones 14
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 900 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 2 plantas de 900 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 6 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Thermi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 4. El sótano se…
$643,742
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Neo Rysio, Grecia
Villa 5 habitaciones
Neo Rysio, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 610 m²
Piso 5/1
Venta villa de 5 plantas de 610 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
$760,786
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa 4 habitaciones en Neo Rysio, Grecia
Villa 4 habitaciones
Neo Rysio, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso -2
Venta villa de 3 plantas de 167 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
$514,994
Dejar una solicitud
