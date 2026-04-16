Hoteles en venta en Neapoli Municipal Unit, Grecia

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Hotel 700 m² en Milatos, Grecia
Hotel 700 m²
Milatos, Grecia
Área 700 m²
El alojamiento consta de 4 plantas con una superficie total construida de aproximadamente 70…
$3,15M
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Agencia
Grekodom Development
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