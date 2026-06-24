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Villas del mar en venta en Nea Triglia, Grecia

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25 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia ofrece una experiencia de vida verd…
$929,175
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 463 m²
Piso -1/-1
Presentando una villa frente al agua en construcción en Nea Propontida, Halkidiki. Esta incr…
$2,26M
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Villa 2 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 1/1
Introducing a breathtaking Maisonette property located in the picturesque region of Halkidik…
$203,257
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Halkidiki Properties
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$522,661
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Villa 3 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1/1
Residencia de lujo. Maisonette única a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Ne…
$267,138
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Villa 6 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Esta hermosa maisonette en Nea Propontida, Halkidiki es la opción perfecta para aquellos que…
$406,514
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Propiedad de lujo. Casa unifamiliar única con piscina, a poca distancia del mar, en un lugar…
$2,09M
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Villa 7 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki ofrece una vida de lujo en buen estado con …
$1,39M
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Villa 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Introduciendo una encantadora casa unifamiliar en buenas condiciones en Halkidiki, Grecia. D…
$429,743
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Villa 9 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 9 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 345 m²
Ubicado en el corazón de Halkidiki, esta impresionante casa unifamiliar ofrece el epítome de…
$2,90M
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Villa 2 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1/1
Introduciendo una impresionante propiedad Maisonette situada en la pintoresca región de Halk…
$223,002
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Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Piso -2/-2
Unifamiliar aislada en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propiedad cuenta con una vista al ma…
$464,587
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Villa 6 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 180 m²
Casa unifamiliar única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en e…
$551,698
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Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1/1
Hermosa maisonette a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en el pe…
$290,367
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Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante propiedad frente al agua situada en la hermosa zona de Halk…
$1,74M
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Villa 2 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Situado en la hermosa región de Halkidiki, esta casa unifamiliar está en buen estado con inc…
$243,908
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Villa 12 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 12 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Esta hermosa casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia está en una gran condición y cuenta con i…
$929,175
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Villa 2 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
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Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Esta impresionante maisonette de nueva construcción en Halkidiki, Grecia ofrece impresionant…
$290,367
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Villa 3 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Situado en la hermosa zona de Halkidiki, esta espaciosa maisonette ofrece impresionantes vis…
$487,817
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Villa 6 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Presentando una impresionante casa unifamiliar en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Es…
$720,110
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Villa 7 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Casa unifamiliar única con una piscina de lujo, en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, e…
$720,110
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Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Propiedad de lujo. Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermos…
$673,652
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Villa 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Casa unifamiliar única con una piscina de lujo, a poca distancia del mar, en un lugar muy he…
$609,771
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Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso -1/-1
Escapar a su propio paraíso en Halkidiki con esta casa despreocupada recientemente construid…
$754,955
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Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Nea Propontida , en el pequeño paraíso de Ha…
$394,899
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