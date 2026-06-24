Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Triglia
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Nea Triglia, Grecia

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio en Nea Triglia, Grecia
Estudio
Nea Triglia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un nuevo proyecto en Halkidiki, Grecia, ofreciendo lujoso estudio viviendo con…
$110,340
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir