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Casas con garaje en Venta en Nea Triglia, Grecia

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7 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia ofrece una experiencia de vida verd…
$929,175
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$522,661
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Villa 6 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Nea Propontida , en el pequeño paraíso de Ha…
$754,955
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Value OneValue One
Villa 6 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 180 m²
Casa unifamiliar única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en e…
$551,698
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Villa 6 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, en el pequeño paraíso de H…
$720,110
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Villa 5 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Casa unifamiliar única con una piscina de lujo, a poca distancia del mar, en un lugar muy he…
$609,771
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso -1/-1
Maisonette única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en el cora…
$342,633
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