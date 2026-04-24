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Casas de campo del mar en venta en Nea Triglia, Grecia

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Casa de campo 1 habitacion en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Nea Triglia, Grecia
Dormitorios 1
Área 340 m²
Venta Casa de 1 plantas de 340 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de un dormitor…
$251,491
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Casa de campo en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo
Nea Triglia, Grecia
Área 75 m²
Casa en venta, en construcción, con una superficie de 70 metros cuadrados. M en la localidad…
$354,213
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