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Apartamentos del mar en venta en Nea Triglia, Grecia

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Apartamento 1 habitación en Nea Triglia, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamento recién construido de 48 metros cuadrados en el municipio de Nea Propontida a una…
$168,413
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Halkidiki Properties
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Apartamento 1 habitación en Nea Triglia, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Hermoso apartamento a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida , en el …
$174,220
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