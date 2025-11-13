Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Peramos
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Nea Peramos, Grecia

bienes raíces comerciales
2 propiedades total found
Hotel 484 m² en Nea Peramos, Grecia
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 18
Área 484 m²
Piso 4
Eleftheres, Nea Peramos: EDIFICIO para hotel en venta con vista al mar 484 metros cuadrados …
$785,888
Hotel 450 m² en Nea Peramos, Grecia
Hotel 450 m²
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 12
Área 450 m²
Número de plantas 3
For sale hotel of 450 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. There are: air …
$3,00M
